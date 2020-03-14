Erdemli zabıtası, haksız fiyat artışlarına karşı denetimleri artırdı

Erdemli Belediyesi, küresel salgın ilan edilen ve Türkiye'de de vaka olarak görülen korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, hijyen malzemelerinin satışında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerini de artırdı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, sahada sürdürülen dezenfeksiyon faaliyetlerinin yanı sıra önlem amaçlı kullanılacak hijyen malzemelerinin satışında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına karşı da zabıta ekiplerini görevlendirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli genelinde denetime çıkan zabıta ekipleri, marketlere yönelik denetimlerde sabun, kolonya, ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin fiyatlarını kontrol ederek, herhangi bir haksız artış yapılıp yapılmadığını inceliyor.

“Fiyat oranlarını takip etmeye başladık”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye'de korona virüste ilk vakaların görülmesinin ardından belediye olarak ciddi tedbirler alıp uygulamaya koyduklarını belirtti. Tollu, “Bazı vatandaşlarımız ülkemizde ilk vakanın görülmesinden sonra panikle hareket ederek marketlerden temizlik malzemesi alımına ağırlık vermekle birlikte, bu işin art niyetlisi bir takım odaklara zemin hazırladılar. Ülkemizin kalabalık nüfusa sahip bazı illerinde bu haksız fiyat artışı sık görülmekle birlikte, biz Erdemli esnafının bu fırsatçılığı gütmeyeceğinden de eminiz. Vatandaşlarımızın da emin bir şekilde alışverişlerine devam etmeleri için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sürekli olarak belirtiyoruz, virüs salgınına karşı mücadelede ilk öncelik paniğe mahal vermemektir. Bizler de vatandaşlarımızın temizlik maddesi alımında haksız fiyat artışından mağdur olmamaları amacıyla temizlik ve hijyen malzemelerinin satışında fiyat oranlarını takip etmeye başladık. Vatandaşlarımızın en tabi hakkı olan hijyene ulaşım hususunda art niyetle hareket ederek, vatandaş üzerinden haksız kazanç sağlayan kimse olursa karşısında kanuni yaptırımları bulacaktır” dedi.

Öte yandan, zabıta yetkililerinin yaptıkları denetimlerde, şu ana kadar Erdemli genelinde haksız fiyat artışında bulunan herhangi bir esnaf olmadığı bildirildi.