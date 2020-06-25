Erdemli zabıtasından fırınlara denetim

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınları denetleyerek, korona virüs önlemleri ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat kapsamında hizmet veren fırınlarda denetimde bulundu. Pandemi döneminde de prosedürlere uygun hizmet verilip verilmediği hususunda denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, hijyen koşullarına uygun çalışma ortamlarının bulunup bulunmadığı ve sağlık kurallarına uygun üretim yapılıp yapılmadığı konusunda, denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Özellikle halk sağlığı ve toplumsal düzen konusunda Erdemli'nin güvenli bir yer olduğuna dikkat çeken zabıta ekipleri, denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzurunu bozan ve sağlığını riske atan faaliyetlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Bu konudaki faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Tollu, “Belediye olarak sadece üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yetinmiyor, sosyal belediyeciliğin gereklerini de yerine getiriyoruz. Halk sağlığının ve vatandaşlarımızın huzurunun korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek” dedi.