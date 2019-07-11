Erdemli zabıtasından sahil denetimi

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılan kontrollerde tespit edilen olumsuzlukların ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu, sahil bandında bulunan alanlarda mangal, nargile ve çevre kirliliğine yol açan gıdaları tüketenlere, kurallara aykırı davrananlara karşı rahatsızlığı önlemek için denetim yaptı.

Sahillerde nargile ve mangal yasak

Erdemli Belediyesi Zabıta ekiplerinin, diğer kurumlarla koordinasyon içinde yaptığı denetim, Alata Mahallesi Topraksu Tesislerinden başlayarak Akdeniz Mahallesi Erdemli Spor Salonuna kadar sürdü. Bu kapsamda yasalara aykırı hareket ederek toplum geneline rahatsızlık verecek şekilde nargile içen, mangal yakarak sahildeki ve civarda ikamet eden mahalle sakinlerini duman ile rahatsız edenlerin faaliyetleri sonlandırıldı. Yapılan denetimlerde zararlı yiyecek maddeleri ile çevreyi rahatsız eden unsurlar, ekipler tarafından toplandı.

Denetimler esnasında çevre kirliliğine yol açacak gıda tüketiminde bulunan vatandaşlara cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Yapılan denetimlerde topluma açık kamu alanlarında, uyarılara rağmen sigara izmariti ve kabuklu yiyeceklerle çevreyi kirletenlere cezai işlem yapılırken, çevredeki vatandaşlar ise yapılan denetimleri takdir ettiklerini belirterek, belediyenin bu çalışmasına destek olduklarını dile getirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun ortak yaşam alanı olan noktalarda vakit geçirirken kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine vurgu yaparak, bu yaşam alanlarının toplumun tamamına ait olduğunu dikkat çekti. Bu çalışmaların kimseyi kırmak adına gerçekleştirilmediğini, aksine ilçenin tamamının huzur ve güven içerisinde yaşaması için yapıldığının altını çizen Tollu, özellikle toplumun genel değer yargılarına aykırı davrananların, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlarla karşılaşacağının bilgisini verdi.