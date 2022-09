Erdemli'de 1 yılda 450 kilometre asfalt yol hedefleniyor

İlçenin her noktasına hizmet götürmeye devam eden Erdemli Belediyesi, yoğun mesai harcıyor. Sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren Erdemli Belediyesi, bir yıl içerisinde 71 mahallede 150 kilometre sıcak asfalt, 300 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplamda 450 kilometre asfalt yol yapımını hedefliyor.

İlçenin her bir noktasına hizmet mührünü vurmaya devam ettiklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli'de sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar hayatın her anında, memleketimizin dört bir tarafında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede 14 farklı noktada ekiplerimiz aynı anda çalışmalar yürütüyor. Bir yılda 450 kilometrelik asfalt atağı ile kentimizin her bir metrekaresine Erdemli Belediyesinin mührünü vurmaya devam ediyoruz” dedi.