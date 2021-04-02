Erdemli'de 10 öğrenci hafız olmanın mutluluğunu yaşadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 Temmuz Kur'an Kursunda eğitimini tamamlayan 10 öğrenci, girdikleri sınavı da başarıyla tamamlayıp hafız olmanın mutluluğunu yaşadı. Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu hafızların mutluluğuna ortak olup, hafızları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay, "Erdemli 15 Temmuz erkek Kur'an kursumuzda hafızlık sınavına giren 10 öğrencimizin 10'u da sınavı kazanıp hafızlık diploması almaya hak kazandı. Bu güzelliğin vesilesi ile buradayız. Erdemli'de şu anda 65 tane erkek, 80 tane kızımız olmak üzere 145 tane öğrencimiz hafızlığına devam ediyor. Bu Mersin bölgesindeki ilçelerin toplamından daha fazla. Erdemli ismiyle de, fiilleriyle de erdemli bir ilçe olduğunu gösteriyor" dedi.

Hafız ve hafız adaylarının aynı anda örgün eğitime de devam ettiğini ifade eden Erenay, "Bu da diğer eğitimlerle birlikte yüklerinin ağırlığını gösteriyor. Akademik çalışmaları devam ederken hafızlık çalışmasını da beraber götürdükleri için bu ayrıcalığın bir yükü var. Ben kendilerini tebrik ediyorum, bize her zaman destek olan belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, "Erdemli'de bir güzelliği daha yine birlikte yaşıyoruz. 10 hafızımızın sevincini paylaşmak üzere buradayız. İlçemizde bir yılda 10 hafızın yetişmesi takdir edilecek bir durum. Gençlerimizi ve onların yetişmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Hafızlık sevinci yaşayan 13 yaşındaki Ahmet Enes Bulut ise, "Hem okulumda derslerime katıldım, hem de burada Kur'an derslerime devam ettim. Bu süreçte yoruldum zorlandım ama iyi ki direnmişim şu an başarımın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.