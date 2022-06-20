Erdemli'de 12 mahallenin 40 yıllık yol hasreti sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Erdemli'de 12 mahalleyi ilgilendiren Çamlı-Karahıdırlı arasındaki 3 bin 400 metrelik bağlantı yolunda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirerek, bölge sakinlerinin 40 yıllık bekleyişine son verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli'nin sahil kesiminde süren çalışmaların yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde de bağlantı yollarını asfaltla buluşturan ekiplerin yeni noktası, 12 mahalleyi birbirine bağlayan Çamlı-Karahıdırlı bağlantı yolu oldu. Ekipler, Çamlı ve Karahıdırlı mahallelerini birbirine bağlayan 3 bin 400 metrelik yolda sathi kaplama asfalt çalışmasını kısa sürede tamamladı. Çamlı ve Karahıdırlı mahalleleri başta olmak üzere 12 mahalleyi ilgilendiren yol çalışması, bölge sakinlerinin 40 yıllık yol hasretini bitirdi.

“Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen bir yoldu”

Yol çalışmalarını yakından takip eden Çamlı Mahallesi Muhtarı Veysel Ünver, 12 köyü birbirine bağlayan bağlantı yolunun önemini anlatarak, “Memleketimizin 40 yıllık sorunu olan Keçici Çeşme yolunu Vahap Başkanımızın sayesinde açtık, asfaltını döktük. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yol çok özel ve önemli bir yoldu. Burası toplam 12 köyü birbirine bağlayan bir yol. Daha öncesi çamur, taşlık; yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen bir yoldu. Şimdi tertemiz. Yapandan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.