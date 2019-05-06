Erdemli'de 30. Türkmen Şöleni yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkmen Şöleni'nin 30'uncusu bu yıl da coşkuyla yapıldı.

1978 yılından itibaren Erdemli'de gerçekleştirilen ve tüm Türkiye tarafından şölenlerin atası olarak kabul edilen Türkmen Şöleni, 30. yılında bir kez daha Yörükleri bir araya getirdi. Çevre il ve ilçelerden gelen belediye temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının çadır kurarak katılım gösterdiği şölene, vatandaşın yoğun ilgisi dikkat çekti.

Şehitler adına Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen şölen, Mersin Mehter Takımı eşliğinde protokol yürüyüşü ile başladı. Şölende ayrıca Halk Ozanı Gül Ahmet Yiğit, Recebim ve Merve Özbey sahne aldı. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı şölende, Belediye Türkülerin Dansı Topluluğu da performansı ile büyük beğeni topladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu tür etkinliklerin toplumu birleştirdiğine dikkat çekerek, birlik ve beraberliği tesis etmek için Türkmen Şöleninin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Tollu, katılımcılara teşekkür ederek, "Halkımızı kaynaştıran, birlik ve kardeşliğin pekiştiği Türkmen Şölenimizin 30. onur yılını tebrik ederim. İnşallah bundan sonra da bu geleneğin devam ettirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu kültürel mirasın bizlere emanet olduğunu unutmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Tollu, "Yakın geçmişimizde dört tane şühedamız var. Ben bu vatan için bu toprakların kıyamete kadar Türk ve Müslüman yurdu olarak kalması adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak yaşatılması adına, bu toprağa kan veren, can veren tüm şühedalarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Onların yükselttiği bu bayrağı kıyamete kadar taşıyacağız. Bu şölen şehitlerimizin bize yadigarıdır" diye konuştu.