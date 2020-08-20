Erdemli'de açık hava sinema günleri sürüyor

Erdemli'de pandemi kurallarına uygun açık hava film günlerinin devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle devam eden kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen sanat faaliyetleri kapsamında, Karahıdırlı Mahallesi'nde açık hava sineması gösterimi yapıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede vatandaşlar için oluşturdukları sosyal yaşam alanları ve gerçekleştirdikleri kültürel aktivitelere pandemi kurallarına uyarak devam ettiklerini kaydederek, "Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz, ‘Sinema Günleri' projesi. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun başlattığımız açık hava sineması gösterimlerine, ilçe mahallelerimizde devam ediyoruz” dedi.