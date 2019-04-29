Erdemli'de Adalet Ormanı kuruldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Adalet Ormanı' projesi kapsamında ‘Adalet Ormanı' kuruldu.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1300 rakımlı Avgadı Yaylası'nda tahsis edilen 10 dönümlük araziye ilk etapta bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, fidan dikimi programı kapsamında öğrencilere ve katılımcılara fidanların nasıl dikileceğini anlattı. Ardından da Çelik, Erdemli Cumhuriyet Başsavcı Durmuş Ali Karakoca ile birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Erdemli Adliyesi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile ilçede ‘Adalet Ormanı' kurulduğunu belirtti.

“Geleceğe bırakılacak en güzel miras”

Dikilen her fidanı gelecek için önemli bulduğunu ifade eden Karakoca, "Ormanlarımız memleketimizin akciğerleridir. Geleceğe dair bırakacağımız en güzel miraslardan birisidir. Bugün burada dikili bir ağacımızın olması ve buraya dikilecek diğer ağaçlarla burada bir ‘Adalet Ormanı'nın oluşması gerçekten gurur verici. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu ormanın vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.