Erdemli'de anaokulu öğrencilerine yönelik "Bahar Şenliği"

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuk gelişimi öğrencileri tarafından "Bahar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 75. Yıl Anaokulu ve Elif Bulut Anaokullarında “Bahar Şenliği” etkinlikleri gerçekleştirildi. Yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, halka oyunları ve çeşitli oyunların yer aldığı şenlikte anaokulu öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Oyun alanını ve stantları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, düzenlenen etkinliğin, çocukların farklı ortamlarda oyun oynaması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikleri alan öğrencilerine katkı sağlaması bakımından da çok kıymetli buluyoruz. Düzenlenen etkinlikler için Okul müdürü Mustafa Tat başta olmak üzere, Çocuk Gelişimi alan şefi Zeynep Dere ve alan öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Birlikte hem eğlendik hem öğrendik"

Teorik olarak işlenen derslerin yanında uygulamaya yönelik etkinliklerde gerçekleştirdiklerini ifade eden alan şefi Zeynep Dere ise "Bahar şenliği olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel olarak her yıl daha geniş bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize güzel bir deneyim oldu, birlikte hem eğlendik hem öğrendik. Çocuklar tüm stantlara yoğun ilgi gösterdi. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.