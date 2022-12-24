Erdemli'de arıcılık eğitimi

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği ve Eğriçayır Balları işbirliğiyle arıcılık alanında uzman Dr. Ali Korkmaz tarafından üreticilere ‘arıcılık eğitim' verildi.

Üreten, üretilene artı değer katmak için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediyemizin öncülüğünde birlik başkanımızla birlikte 4 bin tane arıcımızı eğitiyoruz. Daha çok verim alması adına, daha çok üretim yapması adına ve hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunmaları adına bir dizi gayretler içerisindeyiz. Tabi önemli bir faaliyet, önemli bir girişim. Çünkü artık tarımsal faaliyetlerin arıcılığın bile el yordamıyla yapılamayacağı, deneme yanılma metoduyla yapılamayacağını görüyoruz. Bilimsel metotları kullanmadan tarımda da başarılı olmak hakikaten mümkün değil. Biz de bu düşünceyle hareketle Arıcılar Birliği ile birlikte arıcılarımızı eğitelim, onların hem iyi bir hasat almasını sağlayalım, hem de arılarını bütün hastalıklardan bütün sıkıntılardan kurtaralım düşüncesiyle böyle bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Üreten, üretime artı değer katan bir anlayışla tüm üreticilerimizin yanındayız, onların en iyi şekilde verim almalarını sağlamak için çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda ürettiğimiz kaliteli ürünleri, dünya pazarına ulaştırma noktasında ciddi gayretlerimiz var. Kurduğumuz dijital pazar ile Erdemli'de üretilen dünya kalitesinde ürettiğimiz ürünlerin tamamını dünya pazarıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en iyi balı ödülüne sahip arıcı Celal Çay ise Türk arıcıların dünyanın en iyi balını ürettiğini iddia ederek, "Yurt dışında ödüller aldık, bilgimizi, kültürümüzü arıcılık konusundaki teknik bilgilerimizi arttırarak bu Türk arıcılarını getirmiş olduğumuz noktada korumak istiyoruz. Her yıl daha iyi daha fazla bal üretmek istiyoruz. Bugün burada almış olduğumuz eğitimle, arıcılık konusundaki yeni gelişmeleri öğreniyoruz, yeni teknik gelişmeleri öğreniyoruz ve dünyadaki gelişmelerden uzak kalmıyoruz. Öğrenmiş olduğumuz bilgileri üretime uygulayarak, kalitemizi daha da yükseltmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin'in arı ürünleri üretiminde yüksek kesimlerde kaliteli bal üretiminde önemli kentlerin başında geldiğini ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt da, "Arıcılarımızın ürettiği ürünleri hem kaliteli hem de verimli şekilde artması için eğitim düzenledik. Daha kalitelisini, daha doğalını üretmek için Mersin Toroslarda bal üretimine devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Arıcılık için verilen eğitimlerin üreticilere olumlu katkı sağlayacağını ifade eden arıcı Elif Altıner, "Arıcılıkla uğraşıyorum bugün de eğitime geldim. Ben ana arı üreticisiyim, ne kadar bilgi bizim için o kadar değerli, hocamızdan bilgi almak için toplantıdayız. Bildiklerimizin üzerine daha yeni bilgiler öğrendik hocamızdan. Metotları geliştiriyoruz, daha verimli bir sezon geçirmek için” ifadelerini kullandı.

Arıcılıkta geleneksel yöntemlerin dışındaki metotların da takip edilmesi gerektiğini ifade eden arıcı Ahmet İçel ise "Arıcıyım, aynı zamanda öğretmenim. Bir hobi olarak başladık arıcılığa, gayet hoşumuza gitti, şu an arıcılarımızı çoğalttık. Arıcılığı sadece geleneksel yöntemlerle değil kesinlikle teknolojiyle takip ederek devam ettirmek çok önemli, verimi arttırmak için çok önemli, sağ olsunlar iyi bir eğitim oluyor” diye konuştu.

Öte yandan eğitime katılan arıcılara arı maskesi dağıtımında bulunuldu.