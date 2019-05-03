Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi, ilçe yollarının bakım, onarım ve yapım faaliyetleri kapsamında, Yeniyurt Mahallesi'nde asfalt temel yapımını gerçekleştiriyor.

İlçe yollarını asfalt, parke, beton kaplama yol modelleri ile yenileyen Erdemli Belediyesi, denetlemeleri yaparak bakım ve onarımı da yapıyor. Belediye ekipleri, bu kapsamda Yeniyurt Mahallesi yollarının asfalt temel yapım faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “İlçemizin kalkınmasına yönelik her alanda hizmet üretiyoruz ve bu çalışmalarda önceliğimiz vatandaşlarımızın rahatı. Özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için ara vermeden, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada çalışma yürütüyoruz. 2014 Büyükşehir Yasası ile hizmet alanımız 62,5 kat büyüse ve nüfusumuz 10 kat artsa da aksaklığa mahal vermeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.