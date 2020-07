Erdemli'de asfalt çalışmaları hızlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmaları kapsamında Akdeniz Mahallesinde sıcak asfalt döktü. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli'nin her bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 0 rakımdan 2 bin 500 rakımına kadar her noktada çalışmalar devem ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

İlçenin her noktasında, özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları ile çiftçilerin kullanımda zorlandığı alanlarda yürütülen yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde ekipler, Akdeniz Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Tollu, Erdemli'nin her köşesinde ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak, “Erdemli'nin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yılında çıkan yasa ile nüfusumuzdaki artışa ve coğrafyamızdaki genişlemeye rağmen her mahallemize hizmet götürdük. Bunda hiç şüphesiz ki, gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızın emeği büyüktür. Belediyecilik ekip işidir. Biz de ilçemizdeki her noktada mühendislerimiz, mimarlarımız ile hazırladığımız projelerle hizmet etme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.