İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'de asfalt çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, mahallelerdeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.


Erdemli Belediyesi, 2014 yılında yürürlüğe giren Büşükşehir Yasası ile mahalle sayısındaki ve nüfusundaki artışa rağmen ilçedeki yolların yapım, onarım ve bakım faaliyetlerini ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin birçok noktasında çalışma yürüten ekipler, Kösereli ve Arslanlı mahallelerinde hizmetlerin devam edeceğini belirtti.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, modern bir kent inşa etmek adına her alanda hizmet ürettiklerini, bunu yaparken asli vazife bildikleri yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.