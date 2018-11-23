Erdemli'de asfaltlama çalışması sürüyor

Erdemli Belediyesi, 'Büyükşehir Yasası' ile merkeze bağlanan mahallelere yol bakım, onarım ve yapım hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler, Kızkalesi ve Karaahmetli mahallelerinde sathi asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların rahat, ferah ve sağlıklı koşullarda refah içerisinde yaşamasının her şeyden daha kıymetli olduğunu, bu konuda da ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.