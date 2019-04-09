Erdemli'de bahar şenliği düzenlendi

Yoğun katılımla büyük ilgi gören program, belediye önünde kesilen kurban etlerinden hazırlanan yemeğin ikramı ve ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesiyle başladı. Daha sonra yeni hizmet dönemi için seçilen belediye meclis üyelerine plaket takdimi ile devam eden programda, çocukların güneşli havada aileleri ile güzel vakit geçirebilmelerine ortam sağlandı. Yemek ikramı sonrasında sahne alan sanatçı Hayrullah Kaplan'da vatandaşların eğlencesine renk kattı.

Etkinlikte konuşan Tollu, “Bizim işimiz hizmet etmek. Bu yüzden dünya görüşü, statüsü ne olursa olsun bu kentte doğan, bu kentte doyan, bu kentte yaşayan her bireye eşit hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar Erdemli'nin her noktasını nakış nakış işlediler. Tek amacımız ilçemizi hep birlikte daha güzel hale ulaştırmaktı. Bu gün geldiğimiz nokta gösteriyor ki, ilçemizde 10 yılda önemli işlere imza atmışız. Ancak bizler biliyoruz ki, burada bir başarı varsa, en büyük pay sizlere ait. Sizlere borçluyuz ve hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Durmak yok, yorulmak yok, mazeret yok” dedi.

Gün boyu katılımcıların gönüllerince eğlendiği programda yaptığı konuşma sonrasında eşi Fatma Tollu'ya çiçek takdim eden Başkan Tollu, bir kez daha kadınların toplumdaki değerine vurgu yaptı.