Erdemli'de bayram hazırlığı

Bayram hazırlığı kapsamında daha öncede yapılan bu çalışmaları biraz daha yoğunlaştıran Erdemli Belediyesi, konteynerlerin temizlik ve değişimi ile sokakların temizliğine ağırlık vererek bayram hazırlığını sürdürüyor.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için doğa dostu bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediye olarak Ramazan ayı öncesinde başlattığımız yoğun çalışmaları bayram öncesinde de sürdürüyoruz. Temiz kent temiz toplum anlayışıyla çalışarak, Erdemli'nin her alanda gelişmiş, dünya standartlarına uygun bir kent olması için gayret ediyoruz. Durmadan, hız kesmeden hizmet üretiyoruz. Bugün Erdemli'nin hangi sokağına, hangi caddesine giderseniz gidin mutlaka bir çalışma görürsünüz. Halkımız da sağ olsun, verdikleri olumlu tepkilerle bizi takdir ediyorlar. Amacımız kendi memleketimize, kendi insanımıza hizmetlerin en iyisini yapmaktır” dedi.