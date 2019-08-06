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Erdemli'de bayram hazırlıkları sürüyor

Erdemli Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışması yürüttüğü bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışması yürüttüğü bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe camilerinin temizlenmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, boya, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi çalışmaları Kurban Bayramı dolayısıyla hız kazandı.


Gerçekleştirilen bu çalışmaların sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu çalışmalar belediyenin görevleri arasında bulunmasa da biz bu hizmeti yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlçemizdeki kurumları ayırmadan bu hizmetleri talepte bulunan her noktaya ulaştırıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz cami temizleme faaliyetlerine Kurban Bayramı dolayısı ile hız verdik” dedi.

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