Erdemli'de beton yol çalışmaları devam ediyor

Bu çerçevede, Erdemli Hali'nde de cami yoluna beton yol yapıldı.

Erdemli Belediyesi, beton yol modelini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. Yapılan denemeler sonucu yüksek verime sahip olduğu görülen beton yol modeli, ilçe halindeki cami yolunda da kullanılmaya başlandı.

Daha önce ilçe yollarının yapımında sıcak asfalt ve parke modelini kullanan Belediye, iklim koşulları karşısında dayanıklı olmayan ve maliyeti yüksek olan bu modellerin yerine beton yol modelini kullanmaya başlamıştı. Belediye, daha önce ilçenin birkaç noktasında uygulamasını gerçekleştirdiği ve başarılı sonuçlar elde edilmesi ile uygulamaya başladığı modelin kullanım alanını genişletti. Bu kapsamda hal esnafının yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalara başlayan belediye ekipleri, cami önündeki yola da beton yol uygulaması yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ülkede yaygın olarak kullanılan asfalt modelinin yerine beton yol modeline geçtiklerini ve başarılı sonuçlar elde etmeleri ile ilçenin pek çok noktasında bu modeli kullanmaya başladıklarını söyledi. Tollu, “Geniş bir alanda kullanılmasına rağmen teknolojiye ayak uyduramayan asfalt kaplama yol modeli, maliyeti ve dayanıksızlığı nedeni ile yerini başka seçeneklere bıraktı. Bunlardan biri olan beton yol modeli, düşük maliyeti ve doğa koşullarına karşı dayanıklılığı ile tercih edilen bir ürün oldu. Biz de iklim koşulları farklılık gösteren birçok noktada uygulamasını yaptık. Olumlu sonuçlarla da bu modeli kullanmaya başladık” dedi.

Çalışmalardan önce yoldaki tozdan dolayı yaşam kalitelerinin düştüğünü ve oldukça rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tollu'ya teşekkür dileklerini ileterek, başarılarının devamını dilediler.