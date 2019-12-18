Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi ilçedeki beton yol çalışmaları kapsamında, Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki beton asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçede bu anlamda kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Ekiplerimiz Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin her tarafını kaliteli ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için şehrimize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip, çağdaş yöntemlerle çözüyoruz” dedi.

Erdemli'de asfalt konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarının altını çizen Tollu, “Yollarımızın kalitesini en mükemmele ulaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yapılan hizmetleri daha da yukarılara çıkarmak için ilçemizin her yerine karış karış hizmet götürüyoruz. Nerede bir insan var oraya ulaşıyoruz. Erdemli bu hizmetler neticesinde hak ettiği noktaya en kısa zamanda gelecektir” diye konuştu.