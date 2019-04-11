Erdemli'de beton yol uygulaması devam ediyor

Bu kapsamda, ekipler Kocahasanlı Mahallesinde de beton yol çalışmalarına başladı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son dönemlerde başlanan beton yol çalışmalarının, asfalt kaplama yol modelinin iklim şartlarındaki dayanıksızlığı nedeniyle birçok belediye tarafından rağbet gördüğü belirtildi. Daha önce Erdemli'nin farklı noktalarında ve hava şartlarının farklılık gösterdiği yerlerde uygulanan beton yol modelinin, alınan başarılı sonuçlarla Kocahasanlı Mahallesi Tepe Sokakta da uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çağın gereklerini takip ederek çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “Asfalt kaplama modeli, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Ancak dünyanın son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kullanılan ürünün doğa faktörü karşısında kısa sürede deforme olması bizleri farklı arayışlara itti. Bu kapsamda da yaptığımız araştırmalar ile deneme sürecinde olumlu sonuçlar aldığımız beton yol modelini kullanmaya karar verdik. Erdemlimizi teknolojinin merkezi haline getirerek, modern bir statüye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tollu, daha önce Fevzi Çakmak Sokak, Alata Mahallesi ve Türbe Caddesinde uygulanan yeni modelin vatandaşlar tarafından olumlu tepkilerle karşılanması üzerine Kocahasanlı Mahallesinde de beton yol modelinin uygulandığını, çalışmaların ilçe geneline yayılacağını kaydetti.