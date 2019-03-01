Erdemli'de bir okul 3 açılış

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde Z-Kütüphane, robotik kodlama laboratuvarı ve müzik atölyesinin açılışı törenle yapıldı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, açılışta yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Bunun için eğitim kurumları çok önemli bir görev üstlenmektedir. Fiziki imkanların artmasıyla çocuklarımızın başarısının katlanacağına inanıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Hasan Sungur da üniversiteye öğrenci yerleştirme konusunda başarılı bir okul olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Sungur, "Bu yıl bakanlığımızın proje kapsamında hazırlamış olduğu bir Z-Kütüphane, çoğunluğunu kendi imkanlarımızla hazırladığımız bir robotik kodlama atölyesi ile öğrenci yakını bir hayırsever iş adamımızın katkılarıyla hazırladığımız müzik sınıfının açılışıyla okulumuzu daha zengin bir niteliğe kavuşturmuş olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.