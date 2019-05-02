Erdemli'de cami çatısı yenilendi

Erdemli Belediyesi okul, cami ve sağlık kurumlarına verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek, 1981 yılında yapılmış olan Arslanlı Köyü Camii'nin çatısını yeniledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2014 yılında yürürlüğe giren 'Büyükşehir Yasası' sonrası hizmet alanındaki genişlemeye rağmen aksaklığa mahal vermeden çalıştıklarını söyledi. Tollu, “Ülkemizin kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak, onları korumak bizler için çok önemli. Bu değerlere sahip çıkarken ibadethanelere yönelik yürüttüğümüz hizmetler sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapılmaktadır. İlçemizde talepte bulunan okullara, sağlık kurumlarına ve camilere destek olmakta, boya-badana, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamaktayız ve bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.