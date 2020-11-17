Erdemli'de camilerin kubbeleri yenilendi

Mersin'in Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından 4 caminin kubbesinde yaklaşık 1.5 milyon liraya bakım ve onarım gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, mimar ve inşaat mühendislerinin tavsiyeleri doğrultusunda kaymakamlık olurları alınarak, kubbe kurşunları oksitlenen camilerin bakım ve onarımının yapıldığını belirtti.

Erenay, "İlçemiz müftülüğüne bağlı Çeşmeli Barbaros Cami, Ayaş Merkez Cami, Tömük Merkez Cami ve inşaatı süren Koyuncu Merkez Cami'nin kubbeleri tarihi misyonumuza uygun olarak Ahmed Yesevi'in aziz hatırasına ithafen, müftülüğümüz tarafından yenilenmiştir. İçerisinde demir tozu bulunan ve oksitlenen kaplamalar, kubbe taşıyıcı demirlere zarar vermemesi için yaklaşık olarak 1.5 milyon liralık bir maliyetle değiştirilmiştir" dedi.

Bakım onarım maliyetinin Erdemlili hayır severler ve camilerdeki eski oksitli kurşunların değerlendirilmesiyle karşılandığını dile getiren Erenay, "Müftülüğümüze bu hizmetlerde destek veren, Erdemlimizin hayırsever halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.