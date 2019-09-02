Erdemli'de çevre düzenlemesi çalışmaları

Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Karapınar Suyu bölgesinde çevre düzenlemesi yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yürütülen bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan Karapınar Suyu çeşmesinin bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların kamelya yapılması yönündeki isteğini de yerine getirerek dinlenme alanları oluşturdu.

Her mahalleye eşit hizmet anlayışı ile hareket ederek tüm ilçede sistemli bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlçenin her noktasında, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışma yürütüyoruz. Tek amacımız ilçemizde doğan, doyan ve yaşayan, ilçemizi ziyarete gelen insanlarımızı daha iyi ve daha güzel şartlarda yaşatmak” dedi.