İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'de çiftçilerin yolu onarıldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, kış aylarında yolu bozulan Harfilli Mahallesindeki yollara büz döşedi.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, kış aylarında yolu bozulan Harfilli Mahallesindeki yollara büz döşedi.


Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin kış aylarında bozulan yollarını düzeltmeye devam ediyor. Sel nedeniyle bozulan Harfilli Mahallesinde çalışma yapan ekipler, yollara büz döşedi. İlçe ekonomisine katkı sunan her bireyin çok kıymetli olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe ekonomisini pandemi sonrasında da canlandırmak adına e-ticaret, kooperatif kurulması gibi önemli projeler başlattıklarını söyledi. İlçenin kalkınması için yıl boyu çalışan çiftçilerin ve emeklerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Tollu, çiftçilerin bahçelerine rahat bir şekilde ulaşabilmesi adına her türlü çalışmayı yapacaklarını ve çiftçilerin üretim yolundaki engelleri bir bir kaldırmaya devam edecekleri vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.