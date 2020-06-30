Erdemli'de çiftçilerin yolu onarıldı

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, kış aylarında yolu bozulan Harfilli Mahallesindeki yollara büz döşedi.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin kış aylarında bozulan yollarını düzeltmeye devam ediyor. Sel nedeniyle bozulan Harfilli Mahallesinde çalışma yapan ekipler, yollara büz döşedi. İlçe ekonomisine katkı sunan her bireyin çok kıymetli olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe ekonomisini pandemi sonrasında da canlandırmak adına e-ticaret, kooperatif kurulması gibi önemli projeler başlattıklarını söyledi. İlçenin kalkınması için yıl boyu çalışan çiftçilerin ve emeklerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Tollu, çiftçilerin bahçelerine rahat bir şekilde ulaşabilmesi adına her türlü çalışmayı yapacaklarını ve çiftçilerin üretim yolundaki engelleri bir bir kaldırmaya devam edecekleri vurguladı.