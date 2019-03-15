Erdemli'de danışmanlar minik cimnastikçilerle bir araya geldi

Çocuk Danışma Merkezi, okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirerek, sağlıklı iletişim becerileri, motivasyonun arttırılması, toplum içerisinde kendini ifade edebilme gibi konularda hizmet veriyor. Düzenlediği etkinliklerle küçük yaş gruplarının dikkatini çeken Danışma Merkezi, Belediye Spor Kompleksinde eğitim alan çocukları ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, milletin geleceğinin emanet edildiği çocukların gelişimine katkı sunan danışma merkezi projesinin, ülkede örnek teşkil eden bir çalışma olduğunu kaydetti. Belediyenin sorumluluk alanının, sadece altyapı çalışmalarından ibaret olmadığına dikkat çeken Tollu, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek adına her alanda ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. Tollu, "İnsanın niteliğini ne kadar arttırabilirsek, bu kenti o kadar geliştirebiliriz. Bu yüzden yetişen nesillerimizi önemsiyor ve onların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Eğitim noktasında attığımız adımlarla, eşitlik anlayışını savunuyoruz. Sanat ve kültür konusunda gerçekleştirdiğimiz aktiviteler ile de çocuklarımızın hem fiziki hem ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Bizler müreffeh bir ülke inşa ediyorsak, bu inşaatın temelini oluşturanların çocuklarımız olduğunu unutmamalıyız" dedi.