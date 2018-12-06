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Erdemli'de dereler taştı, köprü çöktü

Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek mahallelerde sağanak yağış dolayısıyla dere taştı, köyleri bir birine bağlayan menfez köprü çöktü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek mahallelerde sağanak yağış dolayısıyla dere taştı, köyleri bir birine bağlayan menfez köprü çöktü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Müğlü Mahallesi'nden geçen Müğlü deresinde taşkın oluştu, taşkın dolayısıyla yer yer toprak kayması meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu kısa sürede yeniden açtı. Öte yandan aynı bölgede Erdemli ilçesi Üzümlü Mahallesi ile merkez Mezitli ilçesi Tol Mahallesi arasındaki menfez köprü sağanak yağış sonrası oluşan taşkın suya dayanamayıp göçtü.


Üzümlü Muhtarı Mustafa Başbilen, toprak kayması dolayısıyla kapanan yolun Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldığını, göçen menfez köprünün ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Başbilen, yol güzergahlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

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