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Erdemli'de dolunun zararı yaklaşık 2,5 milyon lira

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına büyük zarar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına büyük zarar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ilk yaptığı tespitte, 2 milyon 415 lira zarar meydana geldiği belirlendi.


Dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu bölgelerde adeta kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıkarken, meyve bahçeleri ve açıkta dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda büyük zarar meydana geldi.


Bugün İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, 5 mahallede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 342 çiftçinin zarar gördüğü tespit edilirken, bin 839 dekar alanda yaklaşık 2 milyon 415 lira zarar olduğu belirlendi.

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