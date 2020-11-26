İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'de eğitim konulu fotoğraf yarışması

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’eğitim’ konulu fotoğraf yarışmasının 4.

Mersin'in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'eğitim' konulu fotoğraf yarışmasının 4.'sü gerçekleştirildi.


Jüri başkanlığını ilçe milli eğitim şube müdürü Erdoğan Tekin'in yaptığı yarışmada seçici jüri olarak ise ilçedeki basın mensupları görev aldı.


Şube müdürü Erdoğan Tekin yarışmanın düzenlenmesindeki amaçlarına değinerek, "Öğretmenlerimizin görev yaptıkları okullarla ilgili farkındalık oluşturmak, yine görev yaptıkları okullarla ilgili ilişkilerini fotoğraf yoluyla değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi.


Öğretmenlerin 87 eserle katıldığı yarışmada Atatürk İlkokulu'ndan Hakkı Büyüköztürk'ün 'ritmik sayma' adlı fotoğrafı birinci oldu. Yarışmada Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğretmeni Sibel Kubin'in eseri ikinci, Erdemli Anadolu Lisesi öğretmeni Mevlüt Çatal'ın eseri ise üçüncü oldu. İstanbul Samandıra İmam Hatip Lisesi öğretmeni Derya Kara'nın eseri ise jüri özel ödülüne layık görüldü.


Öğretmenlere ödülleri Atatürk Anıtı önünde Erdemli Belediye Başkan vekili Niyazi Yıldız tarafından takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.