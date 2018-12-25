Erdemli'de 'Erasmus Plus' eğitim semineri

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Erasmus Plus' bilgilendirme ve eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, enerji ve gıda kaynaklarını etkin kullanmanın yolunun teknoloji ve bilgi birikimini arttırmaktan geçtiğini söyledi.

Konuşmasında enerji ve gıda güvenliği konularına dikkat çeken Kula, "Dünyada birkaç konuda başarı sağlayamayan ülkeler, gelecekte yok olacaklar. Bugün gözümüzün önünde cereyan eden belirsizliklerin nedeni de bu. Enerji güvenliği ve gıda güvenliği öne çıkan konular. Gıda güvenliği konusunda ülke olarak bir olumsuzluk hissetmiyoruz, çok iyi bir ülkeye sahibiz. Ancak dünyada birçok ülkede açlık hüküm sürüyor. Gıdaya erişemediği için ölen insanlar var. Gelecekte bu durumun daha fazla olacağı belirlenmiş. Bazı ülkeler diğer başka ülkelerin topraklarını kiralamaya başladı. Bu kiralamalar ile ülkeler kendi gıda güvenliklerini sağlamanın peşindeler" dedi.

"Teknoloji ve bilgi birikimini artırmalıyız"

"Bizde ülke olarak kaynaklarımızı daha sağlıklı ve etkin kullanmalıyız" diyen Kaymakam Kula, "Bu sağlamanın yolu teknoloji ve bilgi birikimini arttırmakla mümkün oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, il ve ilçe müdürlüklerimiz bu manada büyük gayret gösteriyorlar. Bu kapsamda hazırlanan projeler çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hazırlanan projelerin başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Projelerin destekleme fonlarından azami ölçüde faydalanmasını istiyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'da etkinliğin düzenlenmesindeki amaçlara değinerek, "İlçe müdürlüğümüz proje birimi koordinatörlüğünde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Orhan Sarı'nın katkılarıyla bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada bölgemizde bulunan kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kaynaşmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Böylelikle bölgemizde yapılması düşünülen projelerin destekleme fonlarından azami şekilde faydalanması sağlanarak yurt dışında ve yurt içinde uygulanan yenilikler bölge insanlarımıza aktarılacak ve bölge insanımızın yaşam standardının yükselmesine vesile olacaktır" dedi.

Kültür Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Türkiye Ulusal Ajans Eğitim Uzmanı Abdullah Şahin katıldı. Şahin, katılımcılara proje hazırlama konularında bilgi verdi.