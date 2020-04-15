Erdemli'de fırınlara korona virüs denetimi

Ekipler, işletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını kontrol ederek, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata göre eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı. Denetimlerde ayrıca üretim yapılan fırınlarda özellikle maske, eldiven ve bone kullanılması konusunda gerekli uyarıların yapıldığını ve kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulandığını belirten yetkililer, halkın virüsten korunması kapsamında gerekli çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

“Vatandaşımızın sağlığı önceliğimizdir”

Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini söyledi. Erdemli'de gerçekleşen denetimler konusunda açıklamada bulunan Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşın sağlığının riske atılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı fırınları bu süreçte sıkı bir şekilde denetlediklerini kaydeden Tollu, “Korona virüse karşı ilçemizde gerekli tedbirleri aldık ve sürecin başından bu yana tek bir vatandaşımıza dahi bu virüsün bulaşmaması için mücadele ediyoruz. Bu süreçte esnafımızın ve vatandaşlarımızın da üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Hep birlikte inşallah bu virüs belasından kurtulacağız” dedi.