Erdemli'de hacı adayları bilgilendirildi

Erdemli Ulu Camide gerçekleştirilen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, hacca gitmeden önce ve hac yolculuğu esnasında yapılması gerekenlere değinerek, hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Erenay, “Sizler Rahmanın misafirleri olarak hacca gitmeye hak kazandınız, bu yolculuğun tekrarı olmayabilir. Hac vazifesini yerine getirmek üzere çıkacağınız bu yolculuğu sıradan bir seyahat ve sıradan bir gezi olarak algılamayalım. Hakkıyla eda edilen bir hac ibadeti, o kulu bütün günahlarından arındırarak günahsız bir hale getirir. Erdemli Müftülüğü ve görevlileri olarak, hac ibadetiniz bitinceye kadar sizlerle beraberiz olduğumuzu da bilmenizi isterim. Bu süre içerinde görevlilerimiz tüm hacı adaylarımızın hizmetindedir” dedi.

Konuşmanın ardından hacı adaylarına, Medine'de yapılacak görevler, tavaf, say, ihram, Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, ziyaret tavafı gibi konularda bilgiler verildi.