İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'de ibadethanelere temizlik hizmeti sürüyor

Erdemli Belediyesi’nin Ramazan ayında ilçe genelinde bulunan tüm camilerdeki temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin Ramazan ayında ilçe genelinde bulunan tüm camilerdeki temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır devam eden camilerin temizlenmesi, çevre düzenlemesi, boya, bakım ve onarım çalışmaları, Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti.


Cami temizliğinin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu çalışmalar belediyenin görevleri arasında bulunmasa da biz bu hizmeti yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlçede bulunan Kur'an kurslarına, sağlık kurumlarına ve okullara da aynı hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştiriyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile çalışmalarımız devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.