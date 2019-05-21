Erdemli'de ibadethanelere temizlik hizmeti sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin Ramazan ayında ilçe genelinde bulunan tüm camilerdeki temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır devam eden camilerin temizlenmesi, çevre düzenlemesi, boya, bakım ve onarım çalışmaları, Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti.

Cami temizliğinin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu çalışmalar belediyenin görevleri arasında bulunmasa da biz bu hizmeti yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlçede bulunan Kur'an kurslarına, sağlık kurumlarına ve okullara da aynı hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştiriyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile çalışmalarımız devam edecek” dedi.