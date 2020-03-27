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Erdemli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli'de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayları 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi. Ardından şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 4 monitör ile 3 klavye de ikinci el eşya alım, satımı yapan bir işletmede ele geçirilerek, el konuldu.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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