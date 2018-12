Erdemli'de Kadın Şenlikleri

Mersin'in Erdemli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, 1. Kadın Şenlikleri programını yaptı.

Kargıpınarı Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliğe, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, belediye psikologlarından Şehriban Bulut'un “Aile Kurumu” üzerine yaptığı sunum ile devam etti. Kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımının yapıldığı programda, pasta kesimi ve müzik dinletisi de gerçekleşti. Burada konuşan Başkan Tollu, kadının toplumdaki değerine vurgu yaparak, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kadınlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Mutlu ailelerin ve sağlıklı nesillerin temelinde kadınların olduğuna vurgu yapan Tollu, "Bizlere emanet edilen kadınlarımız, toplumumuzun ayakta durmasından gelişmesine kadar her noktada esas etkili unsurdur. Kadınlarımızın, aile kurumunu oluşturmasından bu kurumu korumasına kadar her süreçte arkasındayız. Aile içi iletişimden çalışma hayatına, çocuklarla kurulan diyalogdan günlük hayatın stresini yönetmeye kadar her alanda destekçileri olmak için kurduğumuz, Kültür Merkezi birinci katta hizmet veren Kadın Danışma Merkezimiz ve uzman psikologlarımız ile haftanın her günü yanlarındayız. Merkezimize gelemeyen hanımefendilerimiz içinse evde görüşme randevuları oluşturarak, onları yerinde ziyaret ediyoruz. Bu güne kadar kadınlarımızın arkasında durduk ve durmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hamit Tuna ise kadınlar için birçok proje geliştirdiklerini ve gelecek dönemlerde de Başkan Tollu ile el ele vererek bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kadının toplumdaki yerine vurgu yapan Tuna, yapılan her çalışmada kadınların arkasında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.