Erdemli'de kadınlar el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif olarak katılmasını desteklemek için ‘El Emeği Pazarı' açıldı.

Erdemli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen 68 üreten kadın, ürünlerini satışa çıkardı.

Üreten, ürettiğine artı değer katmaya özen gösteren bir anlayışla çalışma yürüttüklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Üreten ellerin ürettiği ürünlerin değer kazanması için her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Dijital pazara varıncaya kadar ürünlerimizi ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Aynı zamanda vatandaşımızın ürünleri aracısız almasına olanak sağlayacak sistemler kuruyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“Bir ilmek, bir destek”

El emeği göz nuru ürünlerin satışa sunulması en çok usta öğreticileri sevindirdi. Pazarda satış yapan bir usta öğretici, “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum, bu yıllardır hayalimiz olan bir şeydi. Öğrencilerim bir yere kadar yapıyorlar, illa ki bir pazar ortamı olması gerekiyordu çünkü istediğimiz kitleye ulaşamıyorduk. İlmek ilmek iğne oyaları, keçeler, hepsi çok emek sarf edilerek yapılıyor. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem insanlar bu arada deşarj oluyor. Artı paraya çevirmek, bütçeye katkı sağlamak ve ihtiyaçlarını almak çok çok güzel oluyor" diye konuştu.

Pazarda satış yapan bir diğer usta öğretici ise “Bayanlarımız için çok güzel bir şey. Mesela dikiş bilenler için böyle kırk yama yapıp satıyorlar, örgü bilenler için böyle değişik şekilde lifler yapıp satıyorlar. Yani hangi alanda bir yeteneği varsa, el emeği yapabiliyorsa onu yapabilenler için güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Ürünlerini ilmek ilmek işleyen kursiyerler ise durumdan oldukça memnun olduklarını söylediler. 'El Emeği Pazarı' her hafta çarşamba saat 14.00'de Kapalı Semt Pazarı yerinde kurulacak.