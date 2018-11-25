Erdemli'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, taşıdıkları dövizlerle, ilçe binası önünden Erdemli Öğretmenevi'ne kadar sloganlarla yürüdü.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin halen en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi. Ak kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini ifade eden Öner, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan her hangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasında öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir; 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah'ta merhamet etmez.' Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi de kabul etmesi mümkün değildir" dedi.

Öner, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda, kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemelerin getirildiğini ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.