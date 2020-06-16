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Erdemli'de kapanan yollar açılıyor

Erdemli’de heyelan nedeniyle kapanan yolların açıldığı bildirildi.

Erdemli'de heyelan nedeniyle kapanan yolların açıldığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucunda kapanan yollarda, açma ve bakım çalışmaları yürütülerek, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için çalışmalar tamamlandı.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, can kaybı yaşanmamış olmasından dolayı duydukları memnuniyetin altını çizdi. Yolun tehlike arz etmeden kullanılabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Tollu, ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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