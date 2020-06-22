Erdemli'de kontrollü normalleşme sürecinde eklem hastalarına özel yol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kongre Merkezi ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında yapımı devam eden 1 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu bittiği zaman, eklem rahatsızlığı çekenlere büyük kolaylık sağlayacak. 5 metre eninde, 2 farklı renkte, 2 farklı banttan oluşacak olan sentetik çim yürüyüş yolu, korona virüs salgını sonrasında vatandaşların kullanımına sunuluyor. Eklem rahatsızlığı çeken vatandaşlar, sentetik çimin üzerine serilen özel kum sayesinde konforlu ve rahat bir yürüyüş yapacaklar.

Eklem rahatsızlığı olan vatandaşların sert zeminde yürümelerinin kolaylaşacağına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükkerrem Tollu, “İnsanlarımızın nefes alabileceği alanları vatandaşımızın kullanımına sunduk. Üç buçuk dönümlük bir alanda peyzaj düzenlemesi yaptık. Burada yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız, koşu yollarımız, yeme içme alanlarımız, spor merkezlerimiz, plajlarımız yani vatandaşlarımızın ciddi manada kullanabileceği alanlar oluşturduk. Tabi gelinen süreçte ihtiyaçların değiştiğini görüyoruz. Orta yaş gurubundaki insanlarımızın birçoğunun eklem problemleri var. Eklem problemleri olan vatandaşlarımızın sert zeminde yürümeleri çok mümkün olamıyor. İşte bu noktada, orta yaş gurubunda olan ve eklem problemleri yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına, onlarında bu sahil güzelliğinden faydalanması adına bu sistemi hayata geçirdik" dedi.