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Erdemli'de kurban pazarları bayrama hazır

Erdemli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarında son hazırlıklarını tamamladı.


Erdemli Belediyesi'nin Kocaköy Şaar bölgesine yapımını gerçekleştirdiği kurban pazarı, bayram öncesi hizmet vermeye hazır hale getirildi. Daha önce şehir içerisinde gerçekleştirilen satışların toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemesi ve görüntü kirliliğine sebep olması ile ekiplere talimat veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hijyen kurallarına uygun olarak satış yapılabilecek bir alanın oluşturulmasını sağlamıştı.


Yapılan alanın bakım işlemlerini de takip eden Tollu, sıkıntılara mahal vermeden, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesi adına belediye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Bu vesile ile tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Tollu, "Bayramlar, bizleri birbirimize kenetleyen özel günlerdir. Bu güzel günleri vesile bilerek, aramızdaki kırgınlıkları sonlandırmalıyız. Çocuklarımıza miras olarak aktaracağımız bu özel günlerin, tüm İslam alemi için hayırlı olmasını dilerim. Ve bu günlerin ülkemize, tüm dünyaya birlik, beraberlik, huzur, mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi.

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