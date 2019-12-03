Erdemli'de lise öğrencilerine 'meslek etiği' eğitimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerine yönelik 'meslek etiği' konulu eğitim verildi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitime konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzcan Çığ ile özel eğitim uzmanı Neslihan Çığ katıldı.

Eğitimde okul öncesi ve özel eğitim alanlarında meslek etiği, mesleğin işleyişi ile alanın geleceği konuları değerlendirildi.

Okul öncesi çağda öğrenme hızının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Oğuzcan Çığ, eğitimin bu dönemde çok önemli olduğunu ve okul öncesi öğretmenlerinin sorumluluklarının daha fazla olduğunu ifade etti.

Özel eğitim uzmanı Neslihan Çığ ise özel eğitimde ve öğretmenlikte öğrenci seçmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını hatırlatarak, her öğrencinin çok özel ve önemli olduğunu belirtti.

Konuşmacılara eğitim sonunda okul müdürü Mustafa Tat ve alan şefi Zeynep Dere tarafından günün anısına tablo ve çiçek takdim edildi.