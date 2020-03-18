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Erdemli'de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli Belediyesi, kurmuş olduğu özel ekiplerle ilçede dezenfeksiyon işlemini sürdürürken, bir taraftan da önlem faaliyetlerine bilgilendirme ve hijyenik amaçlı tedbirlerle devam ediyor.


Bu kapsamda Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesinde oluşturulan korona virüs mücadele kurulunun almış olduğu karar ile ilçede faaliyet yürüten tüm restoran ve lokantalarda denetim faaliyetinde bulunarak, yemeklerin hazırlanması ve sunulmasındaki her aşamada aşçıların ve servis elemanlarının maske ve eldiven kullanması gerekliliği hususunda bilgilendirme gerçekleştirdi. Korona virüs ile mücadelede en etkili önlemin hijyen şartlarına uyum sağlamak olduğuna her fırsatta vurgu yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Sayısı 200'ü aşan bir ekiple dezenfeksiyon faaliyetleri yürüterek ilçedeki her kurumu ve ortak alanı dezenfekte ediyoruz. Bununla da kalmıyor, hizmet sektöründe vatandaşla münasebette olan aşçıların ve garsonların hijyen koşullarında hizmetine devamını sağlıyoruz. Hijyen koşullarına uyum sağlamak ve bunu sürdürülebilir halde uygulamak korona virüse karşı alınabilecek en önemli tedbir" dedi.

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