Erdemli'de mahkumlar '15 Temmuz Belgeseli'ni izledi

Erdemli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki adli hükümlü ve tutuklulara, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, 'İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi' isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Cezaevindeki adli hükümlü ve tutuklulara yönelik TRT tarafından hazırlanan belgesel filmin gösteriminin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

72 adli mahkumun katıldığı etkinliğin ardından konuşan Cezaevi Sorumlusu İnfaz Koruma Başmemuru Aziz Demirkan, "Belgeselde de izlediğimiz gibi hain darbe girişimini 15 Temmuz akşamı hep beraber gördük ve yaşadık. Hainlere gereken cevabı millet olarak verdik. 15 Temmuz'da ülkemizin bekası için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi kesinlikle unutmayacağız, unutturmayacağız. Etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi alaka ve yoğun katılımlarından dolayı hükümlü, tutuklu ve personel arkadaşlara çok teşekkür ederim. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik eder, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet dilerim" dedi.