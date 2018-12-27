Erdemli'de 'mavi bayrak' çalışmaları

Erdemli Belediyesi personeli, daha temiz plajlar için Kuşadası'nda TÜRÇEV'in düzenlediği 'mavi bayrak' eğitim seminerine katıldı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe plajlarına 'mavi bayrak' almak adına çalışmalara başlandı. Bu kapsamda ilgili belediye personeli, ilçe plajlarının daha temiz olması ve halkın daha rahat kullanabilmesi için TÜRÇEV'in Kuşadası'nda düzenlediği 'mavi bayrak' eğitim seminerine katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2020 yılında üç plajda mavi bayrağın dalgalanacağını söyledi. Tollu, Erdemli'nin her noktasında mimari, alt yapı, sosyal yaşam alanları, spor kompleksleri, kültürel alanlar oluşturmak ve daha yeşil daha temiz bir ilçe var etmek adına çalıştıklarını belirtti. Doğayı korumaya yönelik projeler ürettiklerini kaydeden Tollu, emanet olarak taşıdıkları ilçenin gelecek nesillere en güzel şartlarda teslim edileceğini ifade etti.