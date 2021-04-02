Erdemli'de metruk binalar yıkılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde halkın güvenliğini tehdit eden yapılar bir bir kaldırılıyor. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin Valiliğinden gelen talimatla İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ‘madde bağımlılığı ile mücadele' kapsamında çalışma başlattı. Belediye ekipleri, valilik oluruyla kurulan Metruk Yapı Tespit Komisyonu kontrolünde, Koyuncu Mahallesi, Tömük Mahallesi, Kargıpınarı Mahallelerinde bulunan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kaymakamlığınca kurulan Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılından itibaren ilçede yürütülen incelemeler neticesinde tespiti gerçekleştirilen toplam 29 binanın yıkım ve tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Bu yıl ise 3194 sayılı İmar Mevzuatı kapsamında Erdemli Belediyesi encümen kararı aldı. 19'dan fazla yapı için çıkan kararla tadilat, yıkım işlemleri gerçekleştirilerek, madde bağımlılarının barınacağı alanlar olmaktan çıkartılıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplum huzuru için üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını belirterek, “Valiliğimizden gelen talimat doğrultusunda, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilçemizde oluşturulan Metruk Bina Tespit Komisyonunun tespit ettiği 19 yapının tadilat ve yıkım işlemleri şubat ayında başladı. Şu ana kadar 3 tadilat ve 5 yıkım işlemi gerçekleştirildi. Alınan encümen kararıyla da yıkım işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz. Bu yapıların yıkım ve tadilatı neticesinde kentsel estetik, güvenlik ve ulaşımın rahatlaması gibi birçok alanda fayda sağlanacak. İlçemizdeki huzur ortamının temini için üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşın yüzü gülüyor

Yapılan çalışmadan dolayı Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Başkan Mükerrem Tollu'ya teşekkür eden vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Memnuniyetini ifade eden bir vatandaş, “Madde bağımlıları çok geliyordu. Yıkıldığı için çok teşekkür ediyorum memur arkadaşlara. Yıkıldığı için memnun kaldık, teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise “Biz burayı kendimiz şikayet ettik. Rahatsız oluyorduk. Sağ olsunlar geldiler, yıktılar” diye konuştu.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.