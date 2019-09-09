Erdemli'de 'Müzik Günleri' etkinliği

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzik Günleri 2019', 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sahil Bandı Erdemli 33 Sahnesinde performanslarını sergileyen Berceste, Afraband, Miskin, Vaybe, Mavi, Silgi gurupları 6 gün boyunca vatandaşlarla bir araya geldi. Her akşam saat 20.00'de sahne alan guruplar performansları ile vatandaşlardan tam not aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ayaş Antik Tiyatro Festivali, Medya Günleri, Kısa Film Festivali, Sinema Günleri gibi projelerle kültürel ve sanatsal alanda önemli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Erdemli'yi fiziki koşullar noktasında, eksiklerini yüzde 95 oranında tamamlayarak istediğimiz noktaya getirdik. Tabi ki, yapacaklarımız bitmedi. Ancak bizler fiziki çalışmalarımızın yanında kültürel ve sanatsal projelere de önem verdik. Çünkü milli ve manevi değerlerimizi korurken ve bu değerlerimizi yeni nesillere aktarırken onlara yeni sosyal yaşam alanları da oluşturmalıyız. Oluşturduğumuz yeni yaşam alanları ile de ülkemize hayırlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 'Müzik Günleri' projesi ile hem vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesini hem de bu alanda yetenekli gençlerimizin ilçemiz sanatseverleriyle buluşmasını sağladık. Programda yer alan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.