Erdemli'de öğrenciler için kariyer günü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim gören 9.sınıf öğrencilerine yönelik 'alan tanıtımı ve kariyer günü' programı düzenlendi.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan alan şefi öğretmen Zeynep Dere, öğrencilerin alan seçimi ve meslek tercihi konusunda fikirlerine ışık tutmak ve onların yolunu aydınlatarak doğru karar vermelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Dere, "Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuk gelişimi ve eğitimi alanının önemi, mezun olduktan sonra iş bulma olanakları, kariyer imkanları, özel eğitimde çocuk gelişiminin önemi, yüksek öğretime geçiş imkanları, doğru tercih gibi konular hakkında öğrencilerimizi bilgilendireceğiz" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Tat ise gençlerin hayatlarında alan ve meslek seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimizden bu alan tanıtımı ve kariyer gününden olabildiğince istifade etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Yılmaz Bolat, araştırma görevlisi Dr. Oğuzcan Çığ, özel eğitim uzmanı Neslihan Canpolat Çığ, Erdemli 75.yıl Anaokulu Müdürü Sedat Toker ve Erdemli AKD Kids kurum sahibi Hilal Akın katıldı.