Erdemli'de öğrencilere Kapadokya gezisi

Erdemli Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında açmış olduğu lise ve üniversiteye hazırlık kurslarında, eğitim ve materyal desteği yanında sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik hizmetler de sunuyor. Bu kapsamda kurslara katılan öğrenciler Kapadokya gezisine götürülürken, geziye katılan öğrencilerin oldukça mutlu oldukları görüldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, en önemli yatırım, eğitime ve ülkenin geleceği olan geçlere yatırım yapmak olduğunu belirterek, "Erdemli Belediyesi olarak tüm eğitim kurumlarına ve öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Okullarımızın bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaparken öğrencilerimizin materyal eksiklerini tamamlıyoruz. Bunun yanında bünyemizde bulunan kreş ve eğitime destek kurslarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu desteklerimize devam edeceğiz" dedi.