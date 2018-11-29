Erdemli'de 'öğretmen gözü ile eğitim' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmen gözü ile eğitim" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Erdemli'de öğretmenler tarafından çekilen 88 fotoğrafın yer aldığı yarışmada, birinci limon tezgahında eğitim konulu fotoğraf oldu. Milli İrade Ortaokulu Öğretmeni Fahrettin Sunay'ın mum ışığında eğitim konulu fotoğrafı ikinci, 50. Yıl Ortaokulu Öğretmeni Nurullah Avcı'nın öğrenciler arasında paylaşmayı konu alan eseri ise üçüncü oldu.

Jüri üyeleri, yapılan elemelerde Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın ilkokulda öğretmeniyle çekilen fotoğrafı ile Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi Müdürü Halit Çoban'ın çift çantalı eğitim konulu eserlerini jüri özel ödülüne layık gördü. Jüri ayrıca, 20 eseri de sergileyeme değer buldu.

Dereceye giren fotoğraflar, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda sergilenirken, dereceye giren ilk üç eser sahiplerinden birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncü ve mansiyona değer görülen eserlerin sahiplerine de çeyrek altın verildi.

Ödüller, yarışmacılara Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Şevk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç tarafından takdim edildi.